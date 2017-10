Gehandicapte kinderen in onzekerheid: kunnen ze blijven op hun vertrouwde school? (update)

Vier gehandicapte kinderen in Uithuizen zitten in onzekerheid of ze na de kerstvakantie nog wel naar school kunnen. Ze gaan nu elke dag naar de Koning Willem-Alexanderschool, maar die gaat begin volgend jaar naar een nieuw versterkt gebouw even verderop in het dorp.

Het viertal wordt sinds twee jaar opgevangen door de Stichting Gewoon Bijzonder, die nu nog een lokaal huurt in de school.

Graag mee

Voorzitter Alies Kap wil graag dat de kinderen mee kunnen naar het nieuwe gebouw. 'We zijn al heel mooi geïntegreerd in de basisschool en willen graag één-op-één overgaan.'

Kap: 'Deze vier kinderen horen er helemaal bij. Dat vindt de school ook. We zijn eigenlijk een klas binnen deze school. De samenwerking gaat ook helemaal perfect. Het bijzondere is gewoon geworden en dat is volgens mij net zo waardevol.'

Hogere huur

Probleem is dat de kinderen officieel niet onder de verantwoordelijkheid van de school vallen, maar onder de stichting. Daardoor wordt de opvang gefinancierd met zorggeld en niet met onderwijsgeld.

Een plekje in het nieuwe gebouw moet aan alle nieuwe richtlijnen voldoen die horen bij een klaslokaal. Daardoor is de huur voor de stichting hoger.

Gebouw al klaar

Lange tijd was er onduidelijkheid of de financiering wel rond zou komen. Inmiddels is dat gelukt, maar daardoor kon er tijdens de bouw geen rekening worden gehouden met de gehandicapte kinderen.

'We wachten eigenlijk sinds vorig jaar september op groen licht. Als we eerder hadden geweten dat de financiering rond is, hadden we dat bij de bouw kunnen inpassen. Nu is helaas de aannemer vertrokken, want de school is bijna klaar', zegt wethouder Harald Bouman van de gemeente Eemsmond.

Kap en Bouman gaan op korte termijn met elkaar om tafel om te kijken waar de gehandicapte kinderen naartoe kunnen als de Koning Willem-Alexanderschool begin volgend jaar gaat verhuizen.

