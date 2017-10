Wisselende reacties op Wiebes, de nieuwe 'gasminister'

De Telegraaf weet het zeker: Eric Wiebes wordt de opvolger van zijn partijgenoot Henk Kamp als minister van Economische Zaken. Het roept wisselende reacties op in Groningen en Den Haag.

Zo is er teleurstelling dat deze voor Groningen belangrijke post, die ook gaswinning in de portefeuille heeft, wéér naar de VVD gaat.

'Het is iemand van dezelfde partij. Het is afwachten, maar sinds de presentatie van het regeerakkoord vorige week weten we al dat het beleid van Kamp gecontinueerd wordt,' reageert voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging (GBB) 'op persoonlijke titel'.

Voorbehoud

PvdA-kamerlid Henk Nijboer maakt bij zijn reactie een voorbehoud. 'Ik weet natuurlijk niet of het klopt. Ik heb hier in Den Haag nog niet gehoord dat hij het zou worden.'

Nijboer heeft als woordvoerder financiën van zijn partij veel van doen met de huidige staatssecretaris van Financiën. 'Het is een aardige vent, maar hij zit wel met een partij en een regeerakkoord, die weinig op hebben met Groningen,' reageert Nijboer.

Shell-verleden

Het Groningse SP-kamerlid Sandra Becker reageert terughoudend, omdat de benoeming nog niet officieel is. Ze wijst wel op het Shell-verleden van Wiebes.

De oud-wethouder van Amsterdam werkte daar kort na zijn studie, maar was snel weer weg. 'Ze zeiden dat ze grootse plannen met me hadden. Die begonnen over tien jaar,' zo verklaarde hij dat snelle vertrek eerder in het Parool.

Gedegen basis

Dat Shell-verleden doet wel de nodige wenkbrauwen fronsen in Groningen. Zo concludeert de groep Houd Groningen Overeind (HGO) op Facebook: 'Hoppa, de tweede Shell-minister. En raad eens op welke post? Wiebes is zijn loopbaan begonnen bij de Shell en heeft dus een gedegen basis.'

Veel vertrouwen heeft HGO niet in hem. 'Is dit het zwaargewicht dat Groningen nodig heeft? Of gebruiken ze het als promotie na de puinzooi die hij achterlaat bij de belastingdienst.'

'Zeer kundig en intelligent'

Een partijgenoot van Wiebes in Provinciale Staten van Groningen kijkt daar heel anders tegenaan. Een officiële reactie komt er niet van die kant, omdat het niet officieel is. 'Maar ik ken hem en hij is een zeer kundig politicus.'

Na zijn benoeming drie jaar geleden als staatssecretaris van financiën publiceerde het Parool een profiel van Wiebes. Daarin wordt hij 'zeer intelligent met een lenige geest' genoemd.

Volop in de oppositie

De PvdA kreeg als coalitiegenoot van de VVD veel kritiek uit Groningen voor de rol bij de besluitvorming over de gaswinning.

Inmiddels zit die partij al volop in de oppositie. Nijboer heeft dan ook geen hoge verwachtingen: 'De gaswinning hooghouden en weinig investeren in de regio. Daar tekent elke minister voor gasboringen voor. Dat belooft weinig goeds voor Groningers, die na zoveel jaren ellende zoveel beter verdienen.'

Lees ook:

- 'Wiebes (VVD) krijgt als minister de gaswinning in portefeuille'

- Alles over de aardbevingen