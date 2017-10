Dement? 'Meehelpen met afwassen mag, een wijntje mag ook'

Als dementerende mensen in een gewoon huis leven en zoveel mogelijk meedraaien in het huishouden, dan bloeien ze op.

Dat merkte de Groningse Evelien Bax toen ze haar dementerende ouders een appartement aan haar eigen huis gaf. Ze besloot daarom de stichting Waardig Wonen op te richten met als doel om meer dementerenden op deze manier te huisvesten. Inmiddels is het eerste huis er, in Wagenborgen.

Ingekochte zorg

Bax' vader is inmiddels overleden; haar moeder vormt met twee andere vrouwen de eerste bewoners van het huis. Ze hebben een eigen kamer en delen badkamer, huiskamer en keuken.

Via hun persoonsgebonden budgetten is zorg ingekocht: 24 uur per dag is een zelfstandig verzorgende aanwezig.

Douchen en wijn

Vrijheid, zelfstandigheid en aandacht zijn belangrijk in het huis. De bewoners mogen zelf weten hoe laat ze opstaan, of ze willen douchen en wat ze willen eten. Ook een wijntje mag.

'Deze dames houden daar toevallig alle drie van, dus dan doen we dat.' Huisdieren mogen ook mee en bezoek kan blijven slapen. 'Niets hoeft, alles mag.'

Afwassen is goed

De bewoners leiden een zo huiselijk mogelijk leven waarbij ze ook meehelpen als ze willen, met bijvoorbeeld de afwas. Volgens Bax kan dat juist goed, omdat mensen dat soort dingen niet verleren.

'En het geeft een gevoel van eigenwaarde.' Wat toch niet helemaal schoon is, gaat 's avonds gewoon nog even de afwasmachine in.

Duur of niet?

De huizen worden ingericht met spullen van de bewoners zelf. Die betalen kost en inwoning. Dat is voor sommigen voordeliger dan de eigen bijdrage voor een verpleeghuis, voor anderen juist niet. 'Mijn moeder is goedkoper uit hier. Voor mensen met alleen AOW ligt het moeilijker.'

Die zouden een lage eigen bijdrage betalen voor een verpleeghuis en zitten in zo'n kleinschalige woonvorm wel aan de huur vast. 'Maar we willen in elk huis een kamer voor iemand met alleen AOW.'

Jipsinghuizen volgt

Wagenborgen is het eerste huis, in Jipsinghuizen wordt nu een boerderij verbouwd. Ook voor de stad Groningen zijn plannen.

'Het huiselijke is heel belangrijk voor deze doelgroep. Het herkenbare leven, de dingen die je gewoon moet doen in een huishouden. Als ik de reacties hoor van de familieleden van bewoners, dan kan ik heel tevreden zijn.'

