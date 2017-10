Zuidhorn houdt voet bij stuk: AH blijft gesloten

De Albert Heijn in Zuidhorn blijft zondag 24 december gesloten. De supermarkt had de gemeente opnieuw verzocht om op die dag open te gaan. Dat verzoek is afgewezen. Ook op Oudjaarsdag blijft de winkel dicht.

Het eerste verzoek werd op 3 april dit jaar al afgewezen. Nieuwe poging De supermarkt wil open, omdat er anders 'extra afvloeiing van klanten naar andere gemeenten' plaatsvindt. Dat schrijft zij in een brief naar de gemeente Zuidhorn. Hiermee wordt gedoeld op de Albert Heijn in de stad Groningen, die op beide zondagen wel open is. Omdat Oudjaarsdag net als 24 december op een zondag valt, is het verzoek om dan opten te zijn ook afgewezen door Zuidhorn. 'Wat andere gemeenten doen moeten zij weten' Wethouder Fred Stol: 'Wat de andere gemeenten doen moeten zij weten. Wij hebben besloten dat de supermarkt hier op zondag dicht is en daar blijven wij bij. Wij voeren hiermee uit wat de meerderheid van de raad wil.'