OM: 'Kiezen of delen' komt dader duur te staan

Het Openbaar Ministerie eist veertien maanden celstraf tegen een 25-jarige man uit Hoogeveen, wegens afpersing en mishandeling. Daarvan zijn vier maanden voorwaardelijk.

De dader perste op 30 maart een man af, vlakbij het station in Groningen.

Kiezen of delen

Het slachtoffer werd tot stoppen gedwongen en kon letterlijk 'kiezen of delen'. 'Je geld of ik maak je af', werd hem verteld. De geschrokken man probeerde weg te rennen, maar dat mislukte. Hij werd opnieuw gedwongen om zijn geld of telefoon af te staan. Uiteindelijk gaf hij 50 euro aan zijn belager.

Via camerabeelden van Stadstoezicht kon de dader worden achterhaald. Daarnaast herkenden politieagenten hem van eerdere incidenten.

Neus aan neus

Een dag later, op 31 maart, mishandelde de Hoogevener een vrouw. De medewerkster van Werkplein in Hoogeveen, kreeg een discussie met de man. Vervolgens sloeg hij haar in het gezicht. 'Hij stond dreigend neus aan neus met mij', verklaarde de vrouw. Zij deed aangifte van mishandeling.

Herhaling

Het gevaar voor herhaling wordt hoog ingeschat. De man is eerder veroordeeld geweest voor soortgelijke incidenten. 'Welke straf hij ook opgelegd krijgt; een week na het zitten loopt hij er weer', zei de raadsman van de Hoogevener.

Naast de celstraf, zou de man het slachtoffer volgens de officier van justitie zijn 50 euro moeten terugbetalen. Over twee weken volgt de uitspraak.