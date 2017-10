Kloosterboer wordt directeur topsport bij judobond

Tjaart Kloosterboer gaat voor de judobond werken. De voormalig directeur van Huis voor de Sport Groningen en oud-schaatscoach is tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio aangesteld als directeur topsport.

Kloosterboer volgt Henry Bonnes op, die de functie de afgelopen drie jaar uitvoerde.

'Brede ervaring'

'Door zijn brede ervaring met topsportprocessen heb ik alle vertrouwen in de capaciteiten van Kloosterboer', zegt Huub Stammes, algemeen directeur van de judobond.

'De kennis, het enthousiasme en de gedrevenheid van Kloosterboer om het beste uit mensen te willen halen, werkt heel stimulerend. Ik ben ervan overtuigd dat hij binnen de judobond een topsportinfrastructuur kan creëren die topsporters in staat stelt medailles te winnen op de grote titeltoernooien.'

Olympische Spelen

De zeventigjarige Kloosterboer, die twee jaar terug bij de schaatsbond opstapte, ziet uit naar zijn nieuwe baan en moet de successen terugbrengen. Bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro pakte de Nederlandse judoploeg vorig jaar slechts één medaille. Anicka van Emden won brons in de klasse tot 63 kilogram. Het was de slechtste prestatie van de Nederlandse judoploeg sinds de Spelen van Seoul in 1988, toen de teller ook op één keer brons bleef staan.

'Nu het centralisatiemodel bij de judobond staat, is het tijd om de onderliggende topsportprocessen stap voor stap en consequent te verbeteren', aldus Kloosterboer.

