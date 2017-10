Warmste 16 oktober ooit: Boeren kunnen achterstanden inhalen

Het weer van vandaag helpt boeren om hun oogst van het land te halen. Vandaag is het de warmste 16 oktober sinds we gestart zijn met het meten van de temperatuur.

In Lauwersoog werd het 21,6 graden. In Nieuw Beerta zelfs 21,9.

Veel water

Aardappelboer Anselm Claassen uit Vierhuizen loopt al een aantal weken achter. 'Doordat wij in september heel veel water gehad hebben, is het moment van oogsten laat geworden. Normaal is alles op 15 september uit de grond', zegt Claassen.

Hard werken

Het is daarom hard werken. De tractors met aardappelen rijden af en aan op het erf van Claassen. 'Het is nu een paar dagen knallen', zoals hij het zelf zegt. 'We beginnen om 's morgens 6 uur tot een uur of 11 's avonds. Zo doen we dat zes of zeven dagen in de week'.

Voor hem komt het warme weer als een geschenk uit de hemel. Regen zorgde ervoor dat de piepers niet eerder van het land konden.

Geen zorgen

Toch maakt de boer uit Vierhuizen zich niet veel zorgen. 'In Nederland is een oogst nooit blijven zitten. Er zijn altijd wel oogstmomenten, maar je moet er wel klaar voor zijn', zegt hij. Aan het eind van de middag had hij zijn aardappelen van het land.