Tienpont bereid als schipper terug te keren, maar opvolger is er al

Zeezeiler Simeon Tienpont is bereid om op korte termijn terug te keren als schipper van Team AkzoNobel. Dat heeft de 35-jarige Groninger via zijn managementbureau Steam Ocean laten weten.

'Hij is erop gebrand om de unieke kans op een veilige en succesvolle missie met zijn team in de Volvo Ocean Race te benutten.'

De kans dat Tienpont alsnog terugkeert lijkt erg klein, want Team AkzoNobel strikte al een nieuwe schipper: Brad Jackson. De 49-jarige Nieuw-Zeelander behoorde al tot de bemanning van de Nederlandse boot. Het wordt zijn eerste avontuur als schipper in de zeilrace om de wereld. Als bemanningslid heeft hij er al zes op zijn naam staan. Drie keer zat hij aan boord van het winnende jacht.

Race begint zondag

De zeilrace begint zondag met de eerste etappe van Alicante naar Lissabon en eindigt volgend jaar juni in Den Haag.

Op non-actief

De leiding van AkzoNobel zette Tienpont afgelopen vrijdag, amper 24 uur voor het begin van de eerste havenrace in Alicante, op non-actief. Volgens het verfconcern zou de profzeiler contractbreuk hebben gepleegd. Hij zou met zijn bedrijf Steam Ocean, dat onder meer de contracten met de bemanning regelde, vooral financiële afspraken hebben geschonden. Tienpont ontkent alle beschuldigingen krachtig. Volgens de afgezette schipper is AkzoNobel juist nalatig geweest.

Salarissen niet betaald

Tienpont betoogt dat de hoofdsponsor de financiële verplichtingen niet is nagekomen. 'Daardoor kwam hij in de positie dat hij in de afgelopen maanden de salarissen van zijn bemanning niet kon betalen.'

Nieuw contract aangeboden

De bedrijfsleiding bood Tienpont zaterdag een nieuw contract aan, maar tegen slechtere voorwaarden. Hij drong echter eerst aan op een onmiddellijke betaling van zijn bemanning plus een regeling voor het opgezegde sponsorcontract met Steam Ocean. 'Daar wilde AkzoNobel echter niet op ingaan.'

