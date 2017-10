Raad Stad wil spoeddebat over 'verdwijnen eigen gemeente'

De gemeenteraad van Groningen wil woensdag een spoeddebat over de herindeling met Ten Boer en Haren. Eerder kwam deze roep ook vanuit de oppositie in de provincie.

Aanleiding is het wetsvoorstel voor een 'reguliere herindeling'. Hierbij wordt de gemeente Groningen formeel opgeheven en komen de ambtenaren op straat te staan. Niet voor lang, want de nieuwe gemeente Groningen wordt meteen in het leven geroepen en de medewerkers worden weer in dienst genomen.

'Snel een besluit'

De Eerste en Tweede Kamer moeten nog een besluit nemen. De Groningse raad vraagt het college aan te dringen hier tempo mee te maken.

De partijen in de Groninger raad willen bovendien weten wat de consequenties zijn van de reguliere herindeling en hoe het college van B&W het voorstel ziet.

Lees ook:

- Oppositiepartijen eisen spoeddebat herindeling Groningen-Haren-Ten Boer

- Gemeente Groningen wordt opgeheven bij herindeling

- Handtekening wethouder Sloot zorgt niet voor koerswijziging herindeling

- Wethouders ondertekenen petitie tegen herindeling Haren; oppositie woedend

- Ook in Drenthe is verzet tegen fusie Haren met Groningen

- Dossier: alles over de herindeling