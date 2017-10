Metamorfose moet Oude Pekela weer als nieuw maken

De gemeente Pekela heeft maandag de voorlopige plannen voor het vernieuwde centrum van Oude Pekela aan de inwoners gepresenteerd. De Pekelders hebben zelf ideeën aangedragen voor het nieuwe centrum, dat een flinke metamorfose moet ondergaan.

De gemeente steekt de presentatie in een modern jasje. Met een virtual reality-bril kunnen inwoners als een vogel over het dorp vliegen om te zien wat er allemaal kan gaan veranderen.

Raadhuisplein

Het nieuwe Raadhuisplein springt het meest in het oog. Voor de deur van het gemeentehuis komt een zogenoemde ov-hub, waarmee Pekela op het regionale openbaar vervoer wordt aangesloten. Op het plein blijft ook plek voor 35 parkeerplaatsen en een aantal Pekelder standbeelden krijgt daar een plek.

Aan het plein moeten een aantal bomen een kopje kleiner worden gemaakt, zodat de molen z'n werk weer kan doen. De wieken staan nu vaker stil dan dat ze draaien. Vanaf het Pekelderhoofddiep komen er meerdere doorgangen naar het Raadhuisplein.

Park

Het park naast het gemeentehuis krijgt ook een impuls. Daar moet onder meer een sportief deel komen met fietspaden. Het park moet volgens de gemeente en de inwoners een combinatie van sportiviteit, recreatie en ontspanning worden.

Ook het terrein van het voormalige Lido-theater staat op de nominatie voor een opknapbeurt. Net als de befaamde 'witte doos' op de hoek van de Feiko Clockstraat en de Raadhuislaan.

Laatste woord

Wethouder Hennie Hemmes (SP) is blij met de plannen tot nu toe. Maar hij benadrukt dat het slechts nog een concept is. 'De mensen mogen er zelf nog wat van vinden en het laatste woord is uiteindelijk aan de gemeenteraad.'

Vijf miljoen euro

Met de vernieuwing van het centrum van Oude Pekela is vijf miljoen euro gemoeid. De provincie neemt twee miljoen euro voor haar rekening. De gemeente Pekela drie miljoen euro.

In vogelvlucht

Bekijk hier een impressie van de plannen voor Oude Pekela: