Cursist: 'Ik word geen raadslid, maar je gaat mij waarschijnlijk terugzien'

De cursus 'Politiek Actief' in het Westerkwartier is afgerond. Elf kandidaten uit de gemeente Zuidhorn kregen daarom een certificaat.

De cursus is zo populair, dat er een tweede groep komt die de cursus gaat volgen. Die start binnenkort.

Twijfel

Deelnemer Evert van Vliet heeft veel geleerd van de cursus, maar weet nog niet of hij de politiek in wil. 'Ik ga mij sowieso niet direct inschrijven bij een partij', zegt hij. 'Maar dat komt misschien later nog.'

Naast hem zit Halbe Bergsma. Hij is al lid van de ChristenUnie, maar de cursus heeft hem nog enthousiaster gemaakt op politiek gebied. 'Ik denk zeker dat dit iets voor mij is! De kans is groot dat je mij terug gaat zien in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Ik word geen raadslid, maar misschien wel op een ander gebied.'

Andere gemeenten

De cursisten die wonen in de gemeenten Grootegast, Leek en Marum krijgen hun certificaat bij de eerstvolgende raadsavond van hun eigen gemeente.