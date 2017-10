Brand in studentencontainer: persoon in de boeien

Tientallen studenten op straat. (Foto: Martin Nuver/112 Groningen) De brandweer inspecteert de unit. (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Er heeft maandagavond een brand gewoed in een studentenpand aan de Vrydemalaan in de stad Groningen. Tientallen studenten stonden tijdelijk op straat. De brandweer was snel ter plekke en heeft het vuur geblust.

De politie heeft een persoon opgepakt. In hoeverre deze iets te maken heeft met de brand is onduidelijk. Een andere persoon is door ambulancepersoneel onderzocht, na klachten over rookinhalering.