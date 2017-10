Zuidlaardermarkt start met kleine vertraging

(Foto: RTV Noord/Theo Sikkema) (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

De 817e editie van de Zuidlaardermarkt is dinsdag met een kleine vertraging begonnen. Traditioneel begint de paardenmarkt op de derde dinsdag in oktober om klokslag 06.00 uur. Deze keer kwam het officiele startschot zes minuten later.

'We moesten even wachten op de Commissaris van de Koning', verklaarde burgemeester Thijsen van Tynaarlo dinsdagmorgen. Inmiddels wordt er druk gehandeld op de paardenmarkt en in de ochtenduren zullen honderden paarden van eigenaar wisselen. Warenmarkt Naast de paardenmarkt is er in Zuidlaren ook een warenmarkt en een kermis. Al met al zullen er weer duizenden mensen naar het Drentse brinkdorp komen. Lees ook:

