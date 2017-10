Bij een brand aan de Eendrachtskade in Groningen heeft de politie dinsdagmorgen een appartementencomplex pand ontruimd.

De brand werd snel geblust, waarna het pand is geventileerd. De bewoners kunnen in de loop van de ochtend het pand weer in.

Één persoon is door de brandweer aan de ambulancedienst overgedragen. Het slachtoffer had rook ingeademd.