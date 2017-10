Brugdek belandt op vrachtschip in Van Starkenborghkanaal (update)

(Foto: Chris Postumus) (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media)

Bij Zuidhorn is een schip in botsing gekomen met de Tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal. In eerste instantie werd gemeld dat daarbij brand was uitgebroken, maar dat bleek niet het geval.