Vrachtschip ramt brug Van Starkenborghkanaal

(Foto: Chris Postumus) (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media)

Bij Noordhorn is een schip tegen de Tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal gevaren. In eerste instantie werd gemeld dat daarbij brand was uitgebroken, maar dat bleek niet het geval.

De in augustus geopende brug over het Van Starkenborgkanaal is ontzet. Zowel het scheepvaart- en wegverkeer is voor onbepaalde tijd gestremd. Het wegverkeer zal ter plaatse worden omgeleid. Er zijn geen gewonden, meldt de politie. Het schip was 'leeg' en vervoerde niets op het moment van de botsing.