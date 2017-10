Politie vindt verdachte en staakt zoekactie naar lichaam in sloot (update)

De politie zocht dinsdagochtend naar een lichaam in een sloot nabij Grijpskerk. Bij de zoekactie werd een helikopter ingezet. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De politie kreeg rond 08.00 uur een melding van iemand in de trein nabij Grijpskerk. De persoon meende een lichaam te zien in een sloot.

Wit gewaad

Er kwamen later meerdere meldingen binnen over 'een persoon in een wit gewaad' die langs het spoor zou hebben gelopen. De politie vond tijdens de zoekactie een 'zwerverstype', 'gezond en wel', en heeft de desbetreffende man meegenomen naar het bureau. Vermoedelijk is dit de persoon die eerder op de dag werd gesignaleerd.

Treinverkeer

Het treinverkeer werd voor onbepaalde tijd stilgelegd en vervoerder Arriva regelde busvervoer voor reizigers. Inmiddels rijden de treinen weer.