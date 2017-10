Aanvaring Van Starkenborghkanaal is de zoveelste in drie jaar tijd

De botsing op het Van Starkenborghkanaal tussen een vrachtschip en de Tafelbrug dinsdagochtend, komt in een roemruchte rij van aanvaringen in provincie Groningen de afgelopen drie jaar. Sommige bruggen zijn zelfs meerdere keren aangevaren.

5 november 2014: Aanvaring Borgbrug over Eemskanaal

In de dichte mist vaart een binnenvaartschip tegen de Borgbrug over het Eemskanaal, in Groningen. Dat gebeurt kwart over tien 's avonds. De brug raakt ontzet - van zijn plaats - en het schip raakt zwaar beschadigd. De brug moet worden weggetakeld. Na onderzoek wordt duidelijk dat de brug een maandenlange reparatie wacht.

Automobilisten en fietsers moeten die tijd kilometers omrijden, wat met name onhandig is voor een basisschool met twee vestigingen aan weerskanten van de brug. Ook landbouwverkeer moet negen kilometer meer afleggen. Een noodbrug is door de hoogte en drukte op het Eemskanaal geen optie. In juli 2015 is de reparatie klaar.

3 december 2015: Schip dwars door Friesenbrücke

De grootste aanvaring vindt niet plaats in Groningen, maar gaat de provincie wel aan. Op 3 december 2015 ramt de Emsmoon, een 112 meter lang vrachtschip, de spoorbrug Friesenbrücke bij het Duitse Weener. Het schip gaat er dwars doorheen en vernietigt de 335 meter lange brug. De aanleiding is een miscommunicatie tussen de brugwachter en de loods aan boord van het schip.

De impact voor Groningen is groot. Het treinverkeer tussen Bad Nieuweschans en Leer ligt meteen na het ongeluk stil, maar is ook nu nog lang niet in orde. Duitsland wil aanvankelijk een nieuwe draaibrug al vervanger van de Friesenbrücke, waardoor treinverkeer onmogelijk wordt. Groningen dringt echter aan op een nieuwe spoorbrug, en met succes. Die komt definitief op de plek van de Friesenbrücke. Wel is die op zijn vroegst pas in 2024 klaar. In totaal moet de nieuwe brug zo'n 60 miljoen euro kosten.

14 juni 2016: Schip vast onder Dorkwerderbrug

12 juli 2016: Boot ramt Oostersluisbrug

De nieuwe, in april 2016 aangelegde, Dorkwerderbrug bij Dorkwerd krijgt twee maanden later een eerste aanvaring. Op 14 juni komt een binnenvaartschip eronder vast te zitten. Het schip is een tanker die net had gelost, en daarom hoog op het water ligt. Een inschattingsfout wordt gezien als aanleiding van de aanvaring. Het vaarverkeer is enkele uren gestremd.

19 juli 2016: Weer raak op de Dorkwerderbrug

Op 12 juli 2016 vaart een boot tegen een van de twee bruggen van de Oostersluis in Stad. Die sluis wordt daarop permanent omhoog gezet, waardoor wegverkeer en schepen langer moeten wachten. Rijkswaterstaat laat twee dagen na het ongeluk weten dat de 'schade groter is dan verwacht'. Een jaar na het incident wordt het beschadigde brugdeel alsnog weggehaald ter reparatie.

28 april 2017: Gerrit Krolbrug beschadigd

Opnieuw is het raak bij de nieuwe Dorkwerderbrug. Op 19 juli verliest een schip bij een aanvaring tegen de brug zijn complete stuurhut, die te hoog is voor de brug. De brug raakt beschadigd en kan een dag lang niet worden bediend. Na het incident mogen er geen boten meer onder de brug door die hoger zijn dan 4,5 meter.

17 oktober 2017: Brugdek belandt op vrachtschip

De Gerrit Krolbrug aan het einde van de Korreweg in Groningen wordt regelmatig getroffen door een storing, maar nu is er een aanwijsbare aanleiding voor problemen met de brug. Eind april wordt de brug geraakt door een leeg tankschip. De brug kan daardoor niet meer draaien, en dus niet meer dicht. De brug wordt bijna een maand lang afgesloten voor verkeer. Rijkwaterstaat voert alleen 'noodzakelijke reparaties' uit, omdat de brug op de nominatie staat om vervangen te worden.

Bij Zuidhorn komt een schip in botsing met de Tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal. Volgens de politie lijkt het erop dat de brug naar beneden komt als het schip er onder door vaart. De schipper zegt dat het een 'puur menselijk falen' van de brugwachter is, die de brug laat zakken. De schade aan het schip en de brug worden geïnspecteerd

