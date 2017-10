Schipper: 'Dit is puur menselijk falen'

De schrik zit er nog goed in bij schipper John Verboom. Zijn vrachtschip, de Wendy Dua, kwam dinsdagochtend klem te zitten onder de Tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn.

'Dit is puur menselijk falen', concludeert Verboom. 'De brug was open, we hadden toestemming om eronder door te varen. Vlak voordat we er waren, ging hij naar beneden. We hebben de brugwachter nog opgeroepen en die zei dat hij hem direct weer open zou doen. Maar het was al te laat.'

Flinke klap

Het was een flinke klap, vertelt Verboom. Het schip lag daarna direct stil. De schade is behoorlijk, maar hoe groot precies, weet de schipper niet. 'Onder meer de radar is kapot. Voor de rest moeten we het schip bekijken als de brug weer omhoog is.'

Verboom was onderweg naar Zwartsluis, om daar constructiemateriaal op te halen. Hij hoopt zijn reis te kunnen vervolgen.

