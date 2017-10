Rondje Groningen: Maan of zon?

Stad en Ommeland, en daar dan weer de meest opmerkelijke berichten uit. Die zetten we elke dag om 21.00 uur op rij in Rondje Groningen. Vandaag:

1) Keer om indien mogelijk

Doodlopende weg: zowel te land als te water.

2) Stukje historie

Zoals het klokje thuis slaat...



3) Welcome to Grunn!

Het loont de moeite om even je mobieltje weg te leggen als je in de trein van of naar Groningen zit. Kunstenaar Klaas Lageweg ging de afgelopen dagen los langs het spoor in de Stad. En het resultaat mag er zijn:

4) Maan of zon?

Richard is niet de enige die het zich dinsdagochtend afvroeg. Het blijft een bijzonder gezicht, zo'n oranje, niet-krachtige zon. Een gevolg van de bosbranden in Portugal in combinatie met Saharazand:

5) Janine wie?

Oud RTV Noord-presentatrice Janine Abbring won vanavond de Sonja Barend Award voor haar interview in Zomergasten met Eberhard van der Laan. Opmerkelijk: de kop van het gerelateerde NOS-artikel.



6) Er staat een paard op de..

Snelweg! Weggebruikers stonden even raar te kijken vanmiddag op de A28 ter hoogte van Staphorst. Het dier bleek ontsnapt en zorgde voor een kleine vertraging. Snel stond het paard weer in de wei.

7) Poedelnaakt

Het was qua weer goed vertoeven de afgelopen dagen. Bij de volgende man in het Noorderplantsoen steeg de warmte wel een beetje naar zijn hoofd:



Of zou het dan toch een verloren weddenschap zijn?

