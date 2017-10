Oer-voetbalvoorzitter en raadslid Elzo Veldman overleden

Maandagmiddag had hij nog wat geknutseld op zijn geliefde voetbalveld. Diezelfde avond is oud-voorzitter van de voetbalvereniging Westerlee en voormalig CDA-raadslid Elzo Veldman plotseling overleden.

Veldman was van 1976 tot en met 2014 voorzitter van de voetbalclub in Westerlee. Met die bijna veertig jaar was hij een van de langstzittende voorzitters. Na zijn voorzitterschap was de man met de snor nog bijna dagelijks op het voetbalveld te vinden om allerlei hand- en spandiensten te verrichten.

Elzo's Loantje

De club had hem voor zijn verdiensten geëerd met een naambordje van een laantje op het complex: Elzo's Loantje.

Veldman was ook jarenlang raadslid voor het CDA in de toenmalige gemeente Scheemda. Elzo Veldman is 71 jaar geworden.