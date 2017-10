Schip Wendy Dua beleefde eerder benauwde momenten

(Foto: De Vries Media)

Het vastzitten onder de Tafelbrug bij Zuidhorn dinsdagochtend is niet de eerste benauwde situatie waarin het schip de Wendy Dua in terecht is gekomen. Tien jaar geleden ging het ook al bijna mis.

Dat gebeurde op de Eems bij Delfzijl. Toen voer een catamaran met hoge snelheid langs het vrachtschip, dat geladen was met rollen staal. De hoge hekgolven van de catamaran spoelden deels over het vrijboord van de diepgeladen Wendy Dua. Daardoor dreigde het schip te zinken. John Verboom, ook toen schipper, bracht iedereen aan boord in gereedheid om het schip te verlaten. Aangifte Schipper John Verboom deed destijds aangifte tegen de rederij waar de catamaran van was. Hij vond dat er onverantwoord was gevaren. Lees ook: - Schipper doet aangifte tegen AG Ems

