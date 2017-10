Zestienjarige jongen aangehouden voor brand Stadskanaal

De politie heeft een zestienjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden in verband met een brand in Stadskanaal. Hij werd dinsdagochtend opgepakt. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Afgelopen weken woedden er meerdere branden in Stadskanaal. In de meeste gevallen werden er coniferen in brand gestoken.

Onrust

Door de reeks branden is er onrust ontstaan. De politie kondigde daarom eerder aan samen met de gemeente extra toezicht te gaan houden in Stadskanaal.

Afgelopen nacht woedde er opnieuw een coniferenbrandje, ditmaal in een brandgang aan de Atrechtlaan. De politie wil hangende het onderzoek niet kwijt voor welke brand de zestienjarige verdachte is aangehouden.

