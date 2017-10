OM eist celstraf voor rol Stadjer in 'ordinaire vlaggenroof'

Een 28-jarige man uit Groningen moet volgens het Openbaar Ministerie voor een gewelddadige diefstal van de clubvlag van de Groningen Fanatics, een supportersgroep van FC Groningen, een celstraf van acht maanden opgelegd krijgen. De helft is dan wel voorwaardelijk, vindt de officier.

De Stadjer heeft volgens de officier een leidende rol gepeeld in deze vlaggenaffaire.

Beroving

Een groep Heerenveen-supporters beroofde op 22 januari in Groningen een 24-jarige plaatsgenoot van de vlag. Het slachtoffer werd gevolgd, opgewacht en bij zijn woning van de fiets getrokken. Terwijl de man op de weg lag werd hij getrapt en geslagen. De belagers sneden de rugtas, met daarin de groepsvlaggen, los en nam die mee.

Rollen verdeeld

De groep zou zich hebben verzameld bij de 28-jarige Stadjer. De rollen werden verdeeld en de communicatie verliep vervolgens via een groepsapp. Na de roof namen de Heerenveen-aanhangers de fiets en sleutels van het slachtoffer mee. De Stadjer zorgde ervoor dat de fiets later werd teruggebracht en gooide de sleutels bij het slachtoffer in de bus.

Opruiing

De diefstal van de vlaggen was voor supportersgroep Groningen Fanatics de aanleiding om zich op te heffen. De KNVB legde de aangehouden Heerenveen-aanhangers een stadionverbod voor de duur van drie jaar op. De burgemeester reageerde met het opleggen van een omgevingsverbod. Volgens de officier ruide de Stadjer daarom op 25 februari in Heerenveen de aanhangers op om burgemeester Van der Zwan te bespotten met een lied.

Een punt

Het gezang, met de Stadjer als dirigent, werd door camera's vastgelegd. De burgemeester deed aangifte. 'Hij wilde een punt maken', zei de officier. De 28-jarige man zei zelf dat hij met zijn armen iedereen wenkte. Hij zette geen lied in, zei hij.

Verzwaard

De officier vindt dat de Stadjer ook forser moet worden bestraft, omdat hij vaker voor voetbalgeweld is veroordeeld. Tegen vier medeverdachten eiste de officier werkstraffen tot 120 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraffen. Deze eisen zijn nagenoeg gelijk aan de eisen die maandag werden neergelegd.

De rechter doet dinsdagmiddag uitspraak.

