Tafelbrug hersteld, scheepvaart- en wegverkeer hervat (update)

De Tafelbrug bij Zuidhorn gaat weer omhoog. Daardoor kan het vrachtschip Wendy Dua, dat dinsdagochtend klem kwam te zitten onder de brug, weggehaald worden.

Zowel de brug als het schip moeten worden geïnspecteerd om te kijken hoe groot de schade is.

Verkeer

Het Van Starkenborghkanaal is inmiddels open voor scheepvaartverkeer. Ook mag het autoverkeer weer over de brug. Het kan zijn dat het verkeer af en toe hinder ondervindt van de herstelwerkzaamheden die plaatsvinden aan de brug.

Wachten

Zowel het scheepvaart- en wegverkeer was gestremd, wegens het onderzoek naar schade aan de brug. Alleen kleine, lage schepen die onder de brug doorpassen, mochten verder varen.

Door de stremming lagen in de stad Groningen een groot aantal schepen te wachten om naar het zuiden te kunnen varen. Een van de schippers die niet verder kon was Luit Smit van de Christina. Hij lag aan de kade bij de Ulgersmaweg.

'Ja, wat doe je eraan', zei hij gelaten. 'Het is vervelend, tijdsverlies betekent voor ons ook schade. Maar omvaren, via Duitsland, is ook niet de bedoeling.'

Altijd wat te doen

Dus wachtte hij af. 'Op een schip is altijd wel wat te doen, dus ik verveel me niet. En ik ben tegelijk ook huisvrouw, dus er moet vanmiddag ook weer gekookt worden. Ik denk dat ik vanavond spinazie eet', besloot Smit.

Lees ook:

- Brugdek belandt op vrachtschip in Van Starkenborghkanaal (update)

- Schipper: 'Dit is puur menselijk falen'

- Schip Wendy Dua beleefde eerder benauwde momenten