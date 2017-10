IJsje of 250 euro: grote verschillen in mantelzorgwaardering

Mantelzorgers in Groningen komen er ten opzichte van sommige 'collega's' elders in het land maar bekaaid af. Niet alle gemeentes waarderen deze zorg namelijk gelijk. De onderlinge verschillen in waardering lopen op tot wel 250 euro.

Dat blijkt uit onderzoek van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen onder 37 gemeenten. Italiaans ijsje Waar gemeenten als Haarlem en Bloemendaal mantelzorgers jaarlijks 250 euro geven, heb je als mantelzorger in de gemeente Groningen recht op een Italiaans ijsje, een bos bloemen of een ontspannen uitje. Verder heeft Pekela de vergoeding afgeschaft, net als Leeuwarden. In Wassenaar en Zwolle is de vergoeding eveneens afgeschaft, maar hier krijgen mantelzorgers een zogenaamde mantelzorgdag ervoor terug. Ontspanning In Oldambt houden ze de vergoeding voor mantelzorgers nog even geheim, meldt Zuster Jansen, en kun je 'ontspanning' aanvragen bij het Wmo-loket. In steden als Lelystad, Nijmegen, Kerkrade of Almere wordt een bedrag van 200 euro per mantelzorger beloofd. Lees ook: - Mantelzorgers in het zonnetje gezet

