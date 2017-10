Deze dag: De terugkeer van de verloren zoon

Als de verloren zoon werd Mariano Bombarda onthaald in Groningen. De midvoor van FC Groningen keerde terug in het Oosterpark na een mislukt Frans avontuur op deze dag in de geschiedenis, 18 oktober 1996.

Bombarda is een laatbloeier. Pas op zijn eenentwintigste krijgt hij bij FC Groningen een contract nadat hij in één seizoen 25 keer scoort voor ACV uit Assen. Zijn entree in de hoogste Nederlandse voetbalafdeling blijft niet onopgemerkt. Hij maakt niet alleen veel doelpunten, hij doet het op een manier die de aandacht trekt: 'Kont d'r in, aannemen, draaien, schieten'.

Wio Joustra beschrijft het zo in de Volkskrant en constateert met verbazing: 'Hij is na PSV-er Ronaldo en Ajacied Kluivert de revelatie van het seizoen'. Het Groninger publiek is blij met de soms houterig bewegende maar vooral veelscorende aanvaller.

FC Metz betaalt meer dan anderhalf miljoen gulden voor de doelpuntenmachine die Bombarda is. Negentien voltreffers prijken achter zijn naam op de ranglijst van doelpuntenmakers in de eredivisie. Maar de trainer van de Franse subtopper verliest snel zijn vertrouwen in de Argentijnse Nederlander en zet hem al na zes wedstrijden naast het elftal.

Intussen is voor FC Groningen een moeizaam seizoen begonnen. Als Henk van der Wal en Wim Everards, die bij FC Groningen de club leiden, signalen uit Frankrijk krijgen dat Mariano wel op z'n blote knieën wil terugkruipen naar Nederland en de club graag meewerkt, wordt de opmerkelijke transfer beklonken.

Hans Westerhof, die ook al terugkeerde op het oude nest na een mislukt avontuur als trainer van PSV, is er op dat moment blij mee: 'De scheiding tussen FC Groningen en Bombarda is slecht voor de club geweest. Hij is precies het aanspeelpunt dat we nodig hebben.' De werkelijkheid blijkt anders. Bombarda scoort pas begin maart zijn eerste competitietreffer van het seizoen.

Hans Westerhof is dan al ontslagen, vanwege de magere resultaten. Het lukt Mariano Bombarda niet zijn draai niet vinden in het elftal. Dat is geen verrassing voor de Winschoter sportjournalist Henk Mulder: 'De terugkeer van een speler op het oude nest wordt bijna altijd een mislukking.' Bovendien botert het niet tussen Bombarda en de nieuwe trainer Wim Rijsbergen.

Mulder is erbij als op een trainingskamp Rijsbergen zijn aanvaller voor de hele groep vernedert, door te roepen: 'Jij kunt helemaal niet voetballen!' Als FC Groningen een jaar later degradeert is het Co Adriaanse die de Argentijnse aanvaller verlost, naar Willem II haalt en hem zo de kans geeft om te laten zien hoe doeltreffend hij kan zijn. Voor de Tilburgers, die zich in die tijd zelfs kwalificeren voor de Champions League, maakt Bombarda in 108 wedstrijden 52 goals.

Geboren in het Spaanse Cadiz uit een Italiaanse vader en een Argentijnse moeder, wonend in Buenos Aires en uiteindelijk in het Drentse Oudemolen terecht gekomen via een uitwisselingsprogramma voor middelbare scholieren, slaagt Mariano Bombardo als midvoor in de Nederlandse eredivisie. Gronings nuchter reageert hij op kritiek: 'Als ik superman was, speelde ik nu wel bij AC Milan.' Hij kent zijn beperkingen. Vindt zijn studie aan de Nederlandse businesschool belangrijker: 'Voetbal is een hobby.' Bombarda werkt tegenwoordig bij een telecomgigant en reist voor zijn werkgever veel naar het buitenland. Nooit is hij bij terugkeer warmer ontvangen dan op deze dag in de geschiedenis, 18 oktober 1996.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.