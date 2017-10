Zuidlaardermarkt is terug op het niveau van 2007

Vorig jaar werden er 1253 paarden en pony's verhandeld op de Zuidlaardermarkt. Deze jaargang waren dat er 1754. Het tekent de groei van de paardenmarkt die ieder jaar plaatsvindt op de derde dinsdag van oktober.

Daarnaast werden dit jaar 22 ezels verhandeld, ten opzichte van de 12 in 2016.

Impuls

Volgens marktmeester Jaap Mellema durven mensen tegenwoordig meer te handelen. 'Ouders die zijn eerder geneigd om bijvoorbeeld een pony te kopen voor hun kind. Of ik deze groei had zien aankomen? Nee, absoluut niet.' Mellema erkent dat het een belangrijke impuls is, ook voor Zuidlaren en omstreken.

Weigering

De organisatie heeft een Duits transport met 32 paarden teruggestuurd naar Duitsland. omdat het vervoersmiddel werd afgekeurd. Met die 32 paarden was het totale aantal verhandelde paarden en pony's nog hoger geweest dan 1754.

Vergelijking

In de jaren 2008 tot en met 2012 waren de aanvoercijfers van paarden en pony's relatief hoog, en kwamen ieder jaar ruim boven de 2000 uit. Van 2013 tot en met 2016 zakten de cijfers, met 2015 als dieptepunt: 1128. In 2007 betrof het 1815, vergelijkbaar met dit jaar.

