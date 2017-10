Lopend Vuur: De basisbeurs voor studenten moet terug

De jongerenorganisatie van het CDA (het CDJA) wil de basisbeurs alsnog in het regeerakkoord. Op het komende congres van de partij gaan de jongeren een voorstel indienen.In 1986 werd de basisbeurs ingevoerd voor zowel thuis- als uitwonende studenten. Ze kregen een maandelijkse vergoeding tijdens hun studie.

Leenstelsel

Tegenwoordig kennen we het leenstelsel. Studenten kunnen wel een vergoeding krijgen, maar in de vorm van een lening. Die lening moet worden terugbetaald. Afhankelijk van de hoogte van de lening kan dat bedrag flink oplopen.

'Studeren te duur'

Volgens het CDJA vergroot het leenstelsel de drempel om te gaan studeren en zorgt het voor meer ongelijkheid in de samenleving. Studeren wordt voor velen te duur, vinden de jongeren.

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studentenvakbond scharen zich achter het CDJA. Wordt het tijd om het leenstelsel terug te draaien?

Wat is jouw mening?

Praat mee

Reageren kan via Radio Noord (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord).

Vorige stelling

Maandag was de stelling: 'Wij Groningers zijn te negatief.' Ruim 58% is het daarmee oneens. Er is in totaal 3.459 keer gestemd.