Verdachte van verkrachting 7-jarige is eerder veroordeeld

De man die in 2007 een 7-jarige meisje uit Appingedam zou hebben aangerand, is eerder veroordeeld voor zedenmisdrijven. De verdachte (52 jaar) uit Vlissingen is in 1999 in Noorwegen veroordeeld tot een celstraf van 60 dagen voor het misbruiken van een kind.

Dat bleek dinsdag tijdens de eerste dag van de rechtszaak voor de rechtbank in Groningen. België Behalve in Noorwegen liep de verdachte in 2011 ook in België tegen de lamp. Volgens de Officier van Justitie werd de verdachte destijds veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden, maar volgens zijn advocaat is hij in hoger beroep uiteindelijk vrijgesproken. Dna-match Het 7-jarige meisje uit Appingedam werd destijds op de Marsumerweg tussen Appingedam en Holwierde aangereden op haar fiets. De verdachte leek zich eerst om haar te bekommeren, maar zou haar vervolgens misbruikt hebben. Daarna sloeg hij op de vlucht. De politie hield destijds een passantenonderzoek, maar zonder resultaat. Begin juli dit jaar werd hij alsnog opgepakt op basis van een dna-match. Heftigheid De rechtszaak is uitgesteld omdat er nog een aantal getuigen gehoord moeten worden onder wie de moeder van het slachtoffer. Volgens de officier van justitie was zij vanwege de heftigheid van de zaak niet eerder in staat om een verklaring af te leggen. Daarnaast is het wachten op de resultaten van het onderzoek naar gegevensdragers die bij de verdachte zijn gevonden. Daarop zou onder meer dieren- en kinderporno zijn aangetroffen. Penetratie Volgens het Openbaar Ministerie kan niet bewezen worden dat de verdachte het lichaam van het slachtoffer heeft gepenetreerd. Wel heeft hij haar met geweld gedwongen om seksuele handelingen te verrichten. Wanneer de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld is nog onduidelijk. Lees ook: - Aanhouding in zedenzaak 7-jarig meisje Appingedam

