Godert Walter 75 jaar: 'Je moet een delicatessenwinkel voor boekenliefhebbers zijn'

Godert Walter aan de Oude Ebbingestraat in de Stad bestaat 75 jaar - en nog steeds is het een boekhandel 'oude stijl', zonder koffiecorner. 'Het boek blijft', aldus de eigenaren. Maar dan moet je als winkelier wel weten waar je mee bezig bent.

De zaak werd in 1942 opgericht door de naamgever ervan. Van onder de toonbank verkocht hij literatuur die door de Duitsers was verboden. In 1944 werd hij verraden en door de Duitsers vermoord. De boekhandel werd voortgezet en verhuisde in 1959 naar de huidige plek.

Groningen is de juiste plek

Drie jaar geleden namen Allard Steenbergen (foto) en Erwin de Vries de boekwinkel over. 'We zijn er toen ingestapt omdat we het een mooie winkel vonden. En een stad als Groningen, met een universiteit en twee grote ziekenhuizen, daar moet plek zijn voor een winkel als deze.'

'Toen we het overnamen was het het achtste jaar op rij dat de boekverkoop daalde. Gelukkig steeg die weer toen wij begonnen. Die stijging heeft zich de afgelopen jaren voortgezet.'

Geen hippe koffiecorner

Godert Walter is misschien wel een van de laatste ouderwetse boekwinkels van Groningen. Geen hippe koffiecorner, geen muziekje, maar alleen boeken. 'We zijn een kleine winkel dus we kunnen niet alles en dan is het belangrijk dat je je specialiseert,' vertelt de boekverkoper. 'Van de vorige eigenaar heb ik geleerd dat je een delicatessenwinkel voor boekenliefhebbers moet willen zijn.'

App op komst

Een delicatessenwinkel, dat is online misschien lastiger. Toch: 'Concurrentie van online-winkels als bol.com is er zeker,' vertelt Steenbergen. 'Maar ik merk ook dat er een groeiend aantal mensen is dat een echt boek wil hebben. En online zijn wij nu ook bezig. Nog deze maand kan je via onze site boeken bestellen en eerdaags gaat ook de Godert Walter-app de lucht in.'

Favoriet boek als digitaal bestand?

'Het boek blijft,' aldus de boekenverkoper. 'Daar ben ik van overtuigd. Het is niet als bij de cd die je langzaam ziet verdwijnen. Mensen willen uiteindelijk toch een boek in handen en een mooi boek kan je ook nooit digitaal maken. Ik kan me niet voorstellen dat mensen hun favoriete boek als een digitaal bestandje willen hebben.'

