Vanaf vrijdag: Kieskompas Midden-Groningen bij RTV Noord

Vanaf 20 oktober kan je op RTVNoord.nl en in onze app het Kieskompas Midden-Groningen doen.

Aan de hand van dertig stellingen over onder andere het basisinkomen, het windpark bij Meeden en cameratoezicht op straat kan je kiezen of je het ergens (helemaal) mee eens of (helemaal) mee oneens bent, of dat je over een bepaalde stelling geen mening hebt.

We hebben nu al een artikel over de partijen en hun standpunten in Midden-Groningen.

Standpunten vergelijken

'Het Kieskompas moet de partijen helpen om kiezers te overtuigen om op hen te stemmen', zegt woordvoerder Joost Koedam van de nieuwe gemeente. 'Het wordt zo heel makkelijk om te zien wat de standpunten van de partijen zijn, en hoe je daar zelf tegenover staat.'

Koedam verwacht dat zo'n 18.000 inwoners van Midden-Groningen van het Kieskompas gebruik zullen maken.

Midden-Groningen

De nieuwe gemeente Midden-Groningen ontstaat op 1 januari 2018. Dan gaan de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde samen. Midden-Groningen is overigens niet de enige herindelingsgemeente: op 1 januari gaan ook Bellingwedde en Vlagtwedde samen. Zij vormen Westerwolde.

Een jaar later, op 1 januari 2019, ontstaan de gemeenten Westerkwartier (Zuidhorn, Leek, Grootegast, Marum en het Middag-Humsterland) en Het Hogeland (Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum).

