Waarom is de zon vandaag zo flets?

Misschien was het je al opgevallen, misschien ook niet. Maar de zon is dinsdag erg flets en oranje. Hoe komt dat?

'De fletse zon hebben we te danken aan een flinke hoeveelheid Saharazand. Dat is hierheen geblazen door ex-orkaan Ophelia, die over Ierland en Schotland heen kwam', legt weervrouw Harma Boer van RTV Noord uit.

Rook

Ook rook van de grote bosbranden in Portugal en Spanje, die door de stroming naar ons land is geblazen, is er debet aan.

Door deze factoren is de zon erg flets. Normaal schijnt de zon wel door sluierbewolking heen, dinsdag lukt dat niet.

Vrachtwagens vol zand

Volgens berekeningen van Weeronline zit er genoeg woestijnzand in de lucht om 277 vrachtwagens met elk 30 ton zand te vullen.