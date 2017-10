Noord Vandaag: 'Het is een stukje menselijk falen'

Schipper John Verboom wijst het ongeval toe aan 'menselijk falen' (Foto: RTV Noord)

Een brug die dichtvalt bovenop je schip. Schipper John Verboom overkwam het dinsdagmorgen in Zuidhorn bij het Van Starkenborghkanaal. De schade is groot. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- 'Wij waren hier niet op berekend', zegt de man achter het roer over de aanvaring met de brug. (Vanaf 1:00) - Volgens Marjan van der Aart van Binnenvaart Logistiek Nederland is het lastig om aan te geven waar het mis ging. 'Maar ook al bedien je een brug op afstand, dan houd je rekening met de situatie ter plekke.' (Vanaf 2:00) Verder in Noord Vandaag: - Een appartementencomplex werd dinsdagochtend ontruimd vanwege brand. Één persoon ademde hierbij rook in. (Vanaf 6:20) - 'Demente Groningers zouden niet in een verpleeghuis moeten wonen, maar in een zo huiselijk mogelijke omgeving.' Dat is de stellige overtuiging van Evelien Bax uit Leek. (Vanaf 7:30) - De reeks branden in Stadskanaal hebben naar een verdachte geleid: een 16-jarige jongen. (Vanaf 10:00) - Traditiegewijs mag na de Zuidlaardermarkt mag de kachel weer aan. Verslaggever Reinder Smith legt uit hoe dit precies in elkaar zit. (Vanaf 12:20) - Donar speelt dinsdagavond tegen het Franse Le Portel. De club laat weten enorm blij te zijn met de nieuwe speellocatie. Maar de kosten lopen op.. (Vanaf 17:00) Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.