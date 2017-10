Medenertilsterpolder wordt weidevogelwalhalla

De provincie koopt zestig hectare land in de Medenertilsterpolder. Het gebied tussen Winsum en Aduard moet een waar walhalla worden voor weidevolgels, zoals de grutto en de kievit.

De Medenertilsterpolder moet een aantal flinke ingrepen in het landschap voor de weidevogels compenseren. Denk aan bijvoorbeeld de 380kv-hoogspanningslijn van TenneT, de 'fietsroute plus' naar Winsum en de spoorverdubbeling op de lijn Groningen-Leeuwarden.

Natuurcompensatie

De zogeheten 'natuurcompensatie' is verplicht voor de provincie, zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). Volgens hem kost de grondaankoop een paar miljoen euro.

'Wij hebben met TenneT een afspraak over compensatie', zegt Staghouwer. 'Dat is vijf miljoen euro. Een deel daarvan gebruiken we voor dit project. Hier komen nu al grutto's en kieviten voor en dat willen we graag nog verder verbeteren.'

Landelijk geld

Er is meer goed nieuws voor de weidevogels. Vanuit het ministerie van Economische Zaken gaat er 1,2 miljoen euro naar de weide- en akkervogels in Groningen. Dat geld is bestemd voor de komende vier jaar.

