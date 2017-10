Strijd Koos IJzerman met NAM lijkt gestreden: 'Een enorme opluchting'

'Het heeft er enorm ingehakt de afgelopen jaren. Zo'n strijd gaat je niet in de koude kleren zitten. Dit voelt als een enorme opluchting.'

De aanhouder wint. Dat geldt in elk geval voor Koos IJzerman uit Appingedam. Hij is al vier jaar zwaar in gevecht met de NAM over het herstel van zijn scheefzakkende huis.

In juni ziet het er nog slecht uit als de rechter in een kort geding zijn claim afwijst. IJzerman had herstel van de schade en 170.000 euro schadevergoeding geëist.

Weer in gesprek

Nu, een paar maanden later, gloort er licht aan de horizon. 'Mijn adviseurs van Save Groningen zijn toch weer in gesprek gegaan met de NAM. En dat is niet zonder resultaat gebleven.'

Zijn huis is nogmaals onder de loep genomen. 'Constructeurs hebben in opdracht van de NAM vijf voorstellen voor het versterken van mijn huis gemaakt. Ik kan zelf één van die methodes kiezen. Dat ziet er dus heel goed uit. De NAM stelt zich nu heel anders op.'

Baas Over Eigen Huis

IJzerman slaat de afgelopen jaren stevig op de trommel. Zo is hij mede-initiatiefnemer van Baas Over Eigen Huis. Dat is een organisatie die bij het herstellen en versterken van huizen het heft in eigen hand wil nemen.

Dat lukt in zijn eigen zaak aanvankelijk van geen kant. En ondertussen zakt zijn huis steeds schever. Inmiddels staat de woning al acht centimeter uit het lood. Maar, zo heeft de NAM steeds beweerd, dat is niet het gevolg van de aardbevingen.

Waterafvoer

De rechter concludeert dat de scheefstand wordt veroorzaakt door een niet functionerende waterafvoer bij de naastgelegen woning. En juist dat huis is ook eigendom van de NAM, die de eigenaren heeft uitgekocht.

Wat de oorzaak ook moge zijn, het huis van IJzerman wordt nu toch versterkt. 'En ze gaan ook de woning iets opkrikken, zodat die weer wat rechter komt te staan. Eerst zien en dan geloven natuurlijk, want zo ben ik dan ook wel weer.'

Nog veel mis

Voor hem is het leed bijna geleden, maar niet vergeten. 'Ik vind dat er nog steeds heel veel mis gaat hier in Groningen. Dus met het oplossen van de problemen bij mijn huis, is dat grote probleem in de provincie niet opgelost.'

