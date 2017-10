Twijfels over kwaliteit personeel na aanvaring Van Starkenborghkanaal

Door de aanvaring van het vrachtschip was de brug tijdelijk gestremd (Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Er volgen geen algemene maatregelen of ingrepen aan bruggen na de aanvaring dinsdagochtend van een vrachtschip met de Tafelbrug, over het Van Starkenborghkanaal.

Dat stelt Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Wel zijn er vraagtekens vanuit de schippers.

Meerdere oorzaken

Het vrachtschip Wendy Dua zat door een menselijke fout urenlang klem onder de brug bij Zuidhorn. Het schip voer er onderdoor, toen de brug naar beneden kwam.

'We zien dat dit soort aanvaringen vaker gebeuren. Maar we zien vooralsnog geen verband. Ze hebben namelijk meerdere oorzaken. Van menselijk falen tot technische mankementen', zegt woordvoerder Wendy Batist van Rijkswaterstaat.

Personeel onder de loep

Esther Lubbers van de Algemeene Schippersvereniging plaatst haar vraagtekens bij het incident: 'Ik betwijfel of er wel goed opgeleid personeel over de brugbediening gaat. Of misschien werken ze wel met de verkeerde apparatuur. Daar hebben wij als schippers alleen geen zicht op.'

Meer transparantie

Volgens de schipper is openheid van zaken bij dit soort incidenten cruciaal: 'Maar ook goed bijhouden welke ongelukken gebeuren en wat de oorzaak ervan is. Dan kun je gezamenlijk naar oplossingen zoeken, maar ook eerlijker zijn over waar er mankementen zijn.'

Varen durft Lubbers nog wel. 'Maar dit had ik ook kunnen zijn.'

Lees ook:

- Aanvaring Van Starkenborghkanaal is de zoveelste in drie jaar tijd

- Tafelbrug hersteld, scheepvaart- en wegverkeer hervat (update)

- Schipper: 'Dit is puur menselijk falen'