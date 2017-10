Dorpen schrijven boze brief naar Delfzijlster raad

De dorpsverenigingen van onder andere Wagenborgen, Nieuwolda, Meedhuizen en Nieuw Scheemda zijn boos op de gemeenteraad van Delfzijl.

In een open brief uiten ze hun frustratie dat de raad voor de zomervakantie akkoord ging met de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid.

De dorpen krijgen daarmee zicht op zestien windturbines met een tiphoogte van ruim tweehonderd meter. Daarnaast zijn de plannen voor de naastgelegen windparken Oosterhorn en Geefsweer in een vergevorderd stadium, waardoor er in totaal 120 windmolens bijkomen in het gebied.

Niet gehoord

In de brief geven de dorpsverenigingen aan dat ze zich niet gehoord voelen door de gemeenteraad: 'Wij hadden gehoopt dat de raad achter ons had gestaan. Wij betwijfelen of er niets tegen de plannen te ondernemen viel. (...) Wij willen een gemeenteraad die spreekt met de bewoners en die opkomt voor hun belangen.'

De brief is dinsdag gestuurd naar de raadsleden. Ook komt de brief in een aantal lokale kranten. Daarmee willen de dorpsvereningen inwoners mobiliseren om actie te voeren.

Honderden mensen

'Het is nooit te laat. We willen proberen de windturbines tegen te houden. Begin november houden we een vergadering en dan hopen we honderden mensen op de been te krijgen', zegt Jan Wierenga uit Meedhuizen namens de gezamenlijke dorpsverenigingen.

De dorpen voeren deze actie ook in aanloop naar de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ze hopen dat de raadsleden die groen licht gaven voor het windpark spijt krijgen van hun beslissing.

'Ook inwoners moeten weten waar ze op moeten stemmen. Straks komen de verkiezingsprogramma's. Dan zullen we zien welke partijen nog meer windturbines willen', aldus Wierenga.

Lees hier de gehele brief.

