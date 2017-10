Provincie doet proef met anoniem solliciteren

Ben je een man of een vrouw? Jong of oud? Ben je oer-Hollands of kom je ergens anders vandaan? Het komende halfjaar wil de provincie Groningen het niet weten als je daar reageert op een vacature.

Door anoniem solliciteren zouden onbewuste vooroordelen over bijvoorbeeld iemands naam of leeftijd kunnen worden omzeild. Hoe gaat dat in z'n werk? Volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) komen er twee commissies. Eén die de sollicitatie beoordeelt op basis van anonimiteit en daarna één waarbij het volledige cv er bij wordt gepakt. 'Zo willen we zien of je dan andere keuzes maakt', zegt Homan. 'Want het is een proef en we willen hier van leren.' Niet noteren Volgens Homan is het lastig aan te tonen hoeveel Nederlanders met een migratieachtergrond er nu bij de provincie werken. 'Wij mogen dat soort zaken niet noteren', aldus Homan. Maar over het algemeen weerspiegelt het personeel op het provinciehuis wel de Groningse beroepsbevolking, zegt de gedeputeerde. 'Maar het gaat niet alleen om waar je vandaan komt. Het gaat ook om leeftijd en geslacht.' Half jaar De provincie begint binnenkort met de proef. Die duurt een half jaar en geldt voor alle externe vacatures van de provincie.

