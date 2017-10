Graffitikunst langs het spoor: 'Welcome to Grunn'

Wie de afgelopen dagen Groningen per trein binnen is gerold, is verwelkomd met een graffitikunstwerk waarvan de verf amper droog is. Maar wie zit er achter deze nieuwe verwelkoming?

'Een dikke hotspot.' Zo noemt kunstenaar Klaas Lageweg zijn meest recente creatie aan de Oude Stationsweg, vlakbij het Herewegviaduct. 'Daar rijden schat ik zo'n 6000 mensen per dag langs.'

'Welcome to Grunn'

'Ik woon nu een jaartje of vijf in Groningen en ik weet niet beter dan dat op die plek 'Welcome to Grunn: mien stad' stond getekend', zegt hij over de kunst aan de stadkant van het spoor. Hij fietste er tientallen, misschien wel honderden keren langs om zijn dochtertje naar school te brengen.

'Ongeveer anderhalve maand geleden zag ik dat het deels was overgeschilderd. Ik dacht: dit is mijn kans.' Hij sprak met voormalig nachtburgemeester Chris Garrit die achter het kunstwerkmuurtje woont en lichtte de politie in over zijn plannen.

Het klokje rond

Zondag greep hij zijn spullen bij elkaar en stortte zich op de muur. 'Ik ben om half negen 's ochtends begonnen en was om half negen 's avonds klaar.'

'Ik heb een vogel gekozen die groen in zich heeft. Groen staat toch voor de voetbalclub en dat 'groene' beeld leefde al op deze plek. Ik heb de boodschap willen behouden, maar dan wel op een eigen manier.'

'Mien stad'

'Dit is wel echt in your face als je Groningen inrolt', zegt de geboren Fries trots. Via Koudum en Leeuwarden belandde hij in Stad, waar het hem goed bevalt. 'Groningen voelt veel vrijer en logischer. Ik had bijna 'mien stad' achter 'Welcome to Grunn' gezet. Misschien komt dat nog een keertje.'

Kunstwerk bij het politiebureau

Het is niet de eerste keer dat Lageweg zijn stempel op een Stadse muur drukt. Ook de muur aan de Kostersgang naast het politiebureau aan de Rademarkt werd door hem onder handen genomen. Een melkboer op 'stadsduif en wagen', referend aan de boer die vroeger op de plek van de parkeergarage woonde.

Het kunstwerk 'Vervlogen tijden' in de Kostersgang. Foto: Klaas Lageweg



Groeiende baart op de muur

Net als bij dit kunstwerk 'Vervlogen tijden' speelt een vogel de hoofdrol bij de tekening bij het spoor. 'De vogel is voor mij een symbool van vrijheid. Ik kan doen waar ik zelf zin in heb. Ik kom maandag niet bij een baas die zegt wat ik moet doen. Dat bepaal ik zelf. Wat dat betreft heb ik een puur product.'

Stadjers kunnen volgens hem in de toekomst nog wel meer projecten van zijn spuitbus verwachten. 'Als je het Herewegviaduct over gaat richting de stad, dan heb je rechts meteen een kale muur met aan de onderkant een klimop. Misschien maak ik daar wel een mens met een baard van, die bijgehouden moet worden.'

Overgeverfd

Tot die tijd staat de teller in Groningen op twee voor de kunstenaar die onder andere in Stockholm en Thessaloniki actief was. Voor hoe lang 'Welcome to Grunn' te lezen staat langs het spoor? 'Ach, misschien wordt het over een jaar wel weer overgeverfd. Alles is mogelijk.'