Blootstelling aan zonlicht verbetert de slaap

Het licht waar mensen gedurende de dag aan worden blootgesteld, heeft niet alleen invloed op wanneer ze gaan slapen, maar ook op de kwaliteit van hun slaap.

Dit is de uitkomst van een onderzoek door chronobiologie-wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen.

De resultaten laten zien dat blootstelling aan zonlicht zorgt voor een diepere, ononderbroken slaap in de nacht. Daarnaast geldt dat hoe vroeger mensen in de ochtend fel licht tot zich krijgen, hoe vroeger ze 's avonds in slaap vallen.

Uurtje zon in de ochtend



'In een maatschappij waarin van ons verwacht wordt dat we vroeg op ons werk verschijnen, is het verstandig om jezelf in de ochtend aan zoveel mogelijk zonlicht bloot te stellen', aldus onderzoeksleider Roelof Hut.

'Dit kan helpen om 's avonds makkelijk in slaap te kunnen vallen en 's ochtends goed uitgerust wakker te worden.'