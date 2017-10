Lagere straffen voor vlaggenroof FC Groningen

De politierechter heeft de Heerenveen-supporters die een Stadjer op gewelddadige wijze heeft beroofd van twee clubvlaggen lager bestraft dan door het Openbaar Ministerie was geeist.

De 28-jarige jarige Stadjer die werd gezien als de leider van de groep kreeg 70 dagen cel, waarvan 60 dagen voorwaardelijk opgelegd. De tien dagen heeft de man uitgezeten in voorarrest.

Leven beteren

Hij moet dan nog wel een werkstraf uitvoeren van 180 uur. Tegen hem was acht maanden geeist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Ondanks het strafblad van de man en dat hij ook de burgemeester van Heerenveen heeft beledigd en een massa opgeruid, kreeg de man van de rechter toch nog een kans om zijn leven te beteren.

Taakstraffen en vrijspraak

Acht mededaders, waaronder een zeventienjarige, kregen voor hun rol werkstraffen tot honderd uur opgelegd. De rechter vond het niet nodig die straffen aan te vullen met voorwaardelijke celstraffen.

Drie mannen werden vrijgesproken. Hun rollen waren te klein voor een veroordeling, vond de rechter.

Geschopt en geslagen

De politierechter trok twee dagen uit om de zaken van de elf uit onder meer Heerenveen, Drachten, Oosterwolde en Groningen te behandelen. De mannen hebben op 22 januari in Groningen een 24-jarige man uit die stad beroofd van twee groepsvlaggen van de supportersclub Groningen Fanatics.

Het slachtoffer werd daarbij van zijn fiets gesleurd, geschopt en geslagen. Zijn belagers sneden de banden van de rugtas door en vertrokken met de buit. Buurtbewoners alarmeerden de politie en noteerden een deel van het kenteken.

'Ordinaire straatroof'

De officier van justitie sprak van een ordinaire straatroof. De mannen zeiden tegen de rechter dat het een ludieke actie betrof die uit de hand was geloven. Dit kon de rechter wel volgen.

Dat de mannen dachten dat zij de vlaggen zonder slag of stoot konden afpakken, noemde de rechter naïef. Er is wel degelijk geweld voor nodig geweest, 'maar het slachtoffer is niet zwaar mishandeld, anders had hij er wel anders uitgezien'.

De rechter hield er wel rekening mee dat het hier om voetbalgeweld gaat en dat dit op de openbare weg is gebeurd.

Lees ook:

- OM eist celstraf voor rol Stadjer in 'ordinaire vlaggenroof'

- Werkstraffen geëist tegen Heerenveen-supporters voor stelen vlag Groningen Fanatics

- Nieuwe supportersgroep voor de FC: Ultras Cruoninga

- Supportersvereniging Groningen Fanatics stopt na diefstal spandoek

- Fans SC Heerenveen opgepakt na diefstal FC-spandoeken