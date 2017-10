Toeristische trekpleisters krijgen digitale infoborden

In de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond komen digitale informatiezuilen voor toeristen. Daarop wordt reclame gemaakt voor evenementen in de buurt.

De borden komen bij toeristische trekpleisters te staan, zoals de Menkemaborg in Uithuizen en het Openluchtmuseum in Warffum.

Belangstelling VVV loopt terug

De borden zijn een initiatief van de gemeenten en de Stichting Top van Groningen, waar de VVV-kantoren onder vallen. De belangstelling voor de VVV-kantoren wordt steeds minder.

Met de infoborden hopen de gemeenten toch toeristen te kunnen informeren over leuke uitjes in de regio.

Extra borden

In Eemsmond komen ook nog eens vijf informatieborden op de stations in de gemeente. Daarop komt informatie te staan over restaurants en overnachtingsmogelijkheden.

Het bord bij de Menkemaborg wordt donderdagmiddag officieel in gebruik genomen. Daarna gaan ook de borden in de andere gemeenten aan.