Donar vs. Le Portel: 'Nog wel even wennen'

Volgens coach Erik Braal is de nieuwe speellocatie 'nog even wennen' (Foto: Jordi Haverdings)

De basketballers van Donar nemen het woensdagavond op tegen het Franse Le Portel. Coach Erik Braal is vol vertrouwen en erg tevreden met de nieuwe speellocatie: de Topsporthal in Leek.

Wennen

'Het is nog wel even wennen. Het is voor iedereen de eerste keer. Maar als het zometeen vol zit met allemaal fans, dan voelt het weer als thuis', zegt Braal.

De Groningse ploeg begon dinsdag aan het eind van de middag al met warmdraaien in de Topsporthal:



Snel team

Braal spreekt vol lof over de Franse ploeg: 'Het is een atletisch en snel team. Ze hebben een snelle rotatie van spelers en het is een echt atletisch team. Maar we moeten vooral zelf goed spelen.'

Extra bussen

De wedstrijd start om 19.30 uur. Om fans van Donar tegemoet te komen, zet Qbuzz extra bussen in op lijn 3, zowel voor als na de wedstrijd.

