Buurtbewoners brandstichting Stadskanaal: 'Mensen blijven waakzaam'

Een 16-jarige jongen is opgepakt in verband met mogelijke betrokkenheid bij de reeks branden in Stadskanaal. Maar met zijn aanhouding keert de rust niet direct terug.

Het is dinsdag, iets na de middag. De Atrechtlaan in Stadskanaal is stil en verlaten. De inwoners van de wijk Maarsveld in Stadskanaal zijn aan het werk of vertoeven ergens anders. Hier en daar passeert een buurtbewoner.

Onrust

De avond ervoor was het wel anders, vertelt Yvonne Hut. Bij de elfde brand in anderhalve maand tijd stond de Atrechtlaan 'zwart van het volk'. Opnieuw brandstichting.

'Natuurlijk zorgt dat voor onrust', legt Hut uit. 'Wanneer de coniferen in de brand staan, kan het vuur zomaar overslaan op woningen of schuurtjes. De schrik zit er dan ook goed in.'

Ze slaapt er nog wel van, dat wel. Maar helemaal gerust is ze er niet op, ook niet nadat een 16-jarige man is aangehouden. 'Ik denk niet dat het bij deze branden blijft, ik denk niet dat hij het alleen heeft gedaan', zegt Hut.

Mogelijk meerdere daders

Marc Dol, inwoner van de Overijssellaan even verderop, vermoedt ook dat de 16-jarige man niet alleen heeft geopereerd. 'Ik vermoed dat het om twee jongens gaat, die steeds op de fiets waren.'

Het nieuws houdt de buurt dan ook bezig. 'Een jongen van zestien jaar. Man, hij is amper uit de pampers', zucht Gezina te Kampe. 'Of hij het met meerdere heeft gedaan? Dat kan, dat sluit ik niet uit. Maar ik denk niet dat hij zijn kameraden verlinkt.'

De politie sluit ook meerdere aanhoudingen niet uit. En dus blijft de onrust nog even doorsudderen. 'Mensen zijn en blijven waakzaam', stelt Dol. 'Mogelijk dat ze alsnog iets ontdekken.'

Opluchting

De gemeente Stadskanaal laat in een reactie weten dat het blij is dat een verdachte is opgepakt. Of dat de angel uit de reeks brandstichtingen heeft gehaald, laat de gemeente in het midden. 'Hopelijk is dit wel het einde', laat de woordvoerder weten.

