Echtpaar eist schadevergoeding van Stegeman en SBS

Het echtpaar uit Bourtange dat te zien was in het SBS-programma 'Stegeman op de bres' eist excuses en een schadevergoeding.

'Het zou Alberto Stegeman en SBS sieren als zij hun excuses aanbieden voor alle negatieve gevolgen die zijn veroorzaakt', zegt advocaat Jonatan Faas, die de procedure voor een schadevergoeding in werking zet.

'Boek is gesloten'

Dinsdag stelde het Hof, net als eerder de rechtbank, het echtpaar in het gelijk. Het stel was 'onrechtmatig' te zien in het SBS-programma.

Met als verschil dat Stegeman volgens het Hof niet hoeft te rectificeren. Voor de programmamaker is met de uitspraak het boek gesloten.

