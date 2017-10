Sloop casino: zes dagen per week, twaalf uur per dag

De sloop van het afgebrande pand van Holland Casino zal de komende tijd zes dagen per week plaatsvinden.

Er wordt gesloopt van zeven uur in de ochtend tot zeven uur in de avond. De sloop start maandag.

Dat bleek dinsdagavond tijdens een informatieavond in de Oosterpoort waar omwonenden en ondernemers aanwezig waren. Het is nog niet duidelijk of er tijdens de gehele sloopperiode zes dagen per week en twaalf uren per dag gesloopt gaat worden.

Volledig tegen de vlakte

Het pand van Holland Casino zal volledig worden afgebroken. De parkeergarage gaat niet tegen de vlakte. De garage is niet van Holland Casino, maar van de gemeente Groningen.

Er waren dinsdagavond in totaal 350 mensen uitgenodigd. Er kwamen ruim zestig mensen opdagen. De omwonenden en ondernemers die aanwezig waren hoeven hun huis niet te verlaten. Voor die mensen die dat wel moeten, 50 in totaal, was al eerder een bijeenkomst georganiseerd.

Gevolgen van de sloop

Woensdagavond staat er nog een bijeenkomst op het programma die alleen voor omliggende ondernemers is georganiseerd. Bij die bijeenkomst wordt ook gesproken over de gevolgen van de sloop.

'Verrast over de zaterdag'

Ondanks de bijeenkomst van morgen was er dinsdagavond wel een verontruste directeur van het City Hotel. Dat hotel staat pal tegenover het casino. 'Ik ben verrast over die zes dagen', laat directeur Alex Kaminski weten. 'Ik zie de klachten wat betreft de zaterdagochtend zich al opstapelen.'

Kaminski gaat in gesprek met het casino om tot en oplossing te komen voor de sloop op zaterdagochtend. Ook enkele bewoners die in het aangrenzende Pepergasthuis wonen hebben hun vraagtekens bij de intensiteit van de sloop.

Zo kort mogelijk uit huis

Holland Casino wil zes dagen per week en twaalf uren per dag slopen in verband met de belangen van de mensen die hun huis moeten verlaten. Volgens het casino zorgt die aanpak ervoor dat mensen minder lang hun woning hoeven te verlaten.

Asbest

Ook werd duidelijk dat er asbest in het pand is aangetroffen. Het asbest wat eerder is aangetroffen op een auto in de parkeergarage is echter niet afkomstig uit het casino, maar uit de de parkeergarage zelf.

Gedurende de eerste periode van de sloop is er op elke dag sloopdag een spreekuur zijn waar mensen een uur per dag terecht kunnen. Daarnaast komt er een klankbordgroep waar omwonenden in plaats kunnen nemen. Die klankbordgroep zal gedurende de sloop regelmatig bij elkaar komen.

Lees ook:

- Sloop casino duurt maximaal een half jaar

- Twaalf huizen ontruimd tijdens sloop casino

- Bewoners rondom casino moeten misschien huis verlaten tijdens sloop

- Pand Holland Casino voldeed aan brandveiligheidseisen

- Staat van huizen rondom casino binnenkort opgemaakt

- Lees alles over de casinobrand