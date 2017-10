Huurbaas Wim Bulten: 'Extra vergunning voor kamerverhuur is overbodig'

Wim Bulten, een van de grootste kamerverhuurders van de stad Groningen, ziet weinig in de plannen van de gemeente Groningen om een extra vergunning in te voeren voor huisjesmelkers.

Op dit moment hebben pandeigenaren alleen een zogenaamde onttrekkingsvergunning nodig om kamers te mogen verhuren. Maar als het aan wethouder Roeland van der Schaaf ligt, komt daar straks een tweede vergunning bij.



Optreden tegen misstanden

Met die extra vergunning denkt de gemeente beter op te kunnen treden bij misstanden, zoals te hoge huren, bedreiging en intimidatie van huurders.



'Paniekvoetbal'

Volgens Bulten getuigen de plannen van Van der Schaaf van 'paniekvoetbal' na de aanvaring van Sikkom-journalist Willem Groeneveld met het ondernemersduo Joshua Camera en Lucinda Kat.

'Het probleem is Willem Groeneveld. Die zoekt problemen en dat volgens mij niet de bedoeling', zegt Bulten.

'Onnodig en overbodig'

Hij noemt de extra vergunning 'onnodig en overbodig'. 'De gemeente heeft met de wet Bibob al voldoende macht in handen om eventuele misstanden aan te pakken. Zo zijn eerder Mario Music (pandjesbaas die ramen exploiteerde in de inmiddels gesloten rosse buurt in het A-kwartier, red.) en de gebroeders K. (vastgoedondernemers) al uit de stad verdreven', aldus Bulten.



'Ik houd me netjes aan de regels'

Bulten vreest bovendien dat de extra vergunning pandeigenaren op kosten jaagt. 'Al juich ik het toe als de kwaliteit van de kamerverhuurders daardoor verder omhoog gaat.' De vastgoedondernemer denkt zelf verder niets te vrezen te hebben: 'Ik houd me netjes aan de regels.'

Woensdag houdt de Groninger gemeenteraad een spoeddebat over de misstanden in de kamerverhuursector.

