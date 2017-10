'Strijd tegen illegale hennephandel hoog op de agenda'

In de gemeente Oldambt zijn de afgelopen zeven maanden zeker zeven hennepkwekerijen ontmanteld.

Kijkend naar de landelijke norm van de politie, zijn die zeven kwekerijen slechts het topje van de ijsberg.

De algemene rekennorm is dat er voor elke ontmantelde hennepkwekerij nog tien andere kwekerijen actief zijn.

Beeld niet compleet

'We hebben een beeld van de situatie in Oldambt', zegt burgemeester Pieter Smit. 'Maar dat beeld is niet goed genoeg en niet compleet. Wat we weten, daar acteren we op. Maar het is heel simpel: we weten niet wat we niet weten.'

De zeven ontmantelde kwekerijen noemt Smit 'redelijk veel'. 'We hebben een kwekerij gehad van 35 planten. Dat is meer een uit de hand gelopen hobby', zegt de burgemeester. 'Maar ze zijn er ook met meer dan duizend planten. Dat is gewoon een professionele kwekerij.'

Lokale prioriteiten

De gemeenteraad van Oldambt stelt deze maand lokale veiligheidsprioriteiten vast. De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tegengaan is een van die prioriteiten.

'Het is een punt waar we alert op moeten zijn', zegt Smit. 'Er gaat heel veel geld in om en criminelen gaan ook ver om hun bezit te beschermen. Je wilt bovendien voorkomen dat de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. En er is ook gewoon brandgevaar bij thuiskwekerijen. Dus we moeten alert zijn.'

Regulering gemeentewiet

Een plan van het nieuwe kabinet om een proef te doen met de regulering van 'gemeentewiet' is volgens Smit in ieder geval een stap in de goede richting. 'Maar ik ben niet naïef', zegt hij daarbij. 'Een groot deel gaat voor export naar het buitenland. Ik heb niet de illusie dat die criminelen hun handel dan ineens stoppen.'

Half miljard

Afgelopen weekend kwam de Twentsche Courant Tubantia met een verhaal dat er in Twente bijna een half miljard euro omgaat in illegale hennephandel. Dergelijke cijfers van de schaduweconomie zijn voor Groningen niet bekend. Smit: 'Maar geloof mij, deze strijd staat hoog op de agenda.'

Lees ook:

- Lopend Vuur: Legaliseren van wietteelt is een goede zaak