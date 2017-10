Half miljoen euro vergeten: 'Zo'n rekenfout is echt pijnlijk'

'Pijnlijk, slordig en betreurenswaardig'. Ook de gemeenteraad van Winsum was dinsdagavond op z'n zachtst gezegd niet blij met een rekenfout in de begroting van Werkplein Ability.

Het werkvoorzieningsschap had per ongeluk een bedrag van ruim een half miljoen euro twee keer meegeteld bij de inkomsten. Dat zorgt dus voor een forse tegenvaller.

Dorp praat erover

'Een rekenfout van deze omvang is echt pijnlijk', zei CDA-raadslid Ymte Sijbrandij. Volgens PvdA-fractievoorzitter Jan-Willem Nanninga zorgt dit ook voor een flinke deuk in het imago van Ability. 'Je hoort hier mensen over praten in het dorp, dat is niet goed.'

Ability is het werkvoorzieningsschap van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. In de raad van Eemsmond kwam de begroting vorige week al ter sprake en ook daar was felle kritiek op de fout.

Tekorten

Het Werkplein kwam afgelopen maand met een aangepaste begroting nadat de conceptversie in juli veel kritiek kreeg van de gemeenteraden vanwege grote tekorten. De afgelopen tijd is gekeken waar bezuinigd kan worden, en toen kwam de fout van het half miljoen aan het licht.

'Over het hoofd gezien, een menselijke fout', zegt wethouder Marc Verschuren.

Op de vingers getikt

De raad van Winsum geeft het bestuur van het werkvoorzieningsschap een tik op de vingers. In een verklaring laat de raad weten dat een fout van die omvang niet meer mag voorkomen.

Daarnaast willen raadsleden meer duidelijkheid over de voorgestelde bezuinigingsplannen. Zo wil het werkvoorzieningsschap negen ton besparen op personeelskosten. Vanaf 1 januari 2019 valt Ability onder de fusiegemeente Het Hogeland, en dat zou het nodige werk schelen.

'We hebben straks bijvoorbeeld minder mensen nodig voor het secretariaat en we willen de driekoppige directie op een andere manier invullen', zei wethouder Marc Verschuren. Door dit soort maatregelen zouden ruim tien arbeidsplaatsen overbodig worden.

Analyse

De Winsumer raad ziet dit nog niet voor zich en wil daar meer duidelijkheid over. 'We hebben twijfels of dit haalbaar is. Het ontbreekt aan een goede onderbouwing', zegt Nanninga.

Het bestuur van Ability laat binnenkort een analyse maken waardoor de raden meer inzicht kunnen krijgen in de financiën van het werkvoorzieningsschap.

